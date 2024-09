Perché Kostic ha accettato il Fenerbahce: il segnale di Thiago Motta e il fattore Mourinho

Ilad accettare la proposta. L'esterno serbo ha raggiunto ieri Istanbul accolto da un incredibile entusiasmo e oggi svolgerà le visite mediche. Ma cosa ha portato il giocatore a dire sì al Fenerbahce dopo aver rifiutato tanti club quest'estate?Kostic era consapevole di non rientrare nel progetto della Juve da mesi eppure ha aspettato fino all'ultimo per lasciare il club. La sua esclusione dalla lista Champions da parte di Thiago Motta è stata solamente di natura tecnica. E - se vogliamo - psicologica, come scrive Tuttosport. "Per dare un segnale al calciatore, invitandolo a prendere in considerazione le offerte ricevuteE così è stato." Con la Juve che riesce a liberarsi dell’ennesimo esubero, risparmiando 4 milioni lordi ovvero le 10 mensilità da qui a giugno 2025.Se il segnale di Motta è stato importante per far capire ulteriormente a Kostic che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di essere reintegrato, per dire sì al Fenerbahce è servito anche. "Missione compiuta grazie a una regia Special. Quella di Josè Mourinho, la cui discesa in campo si è rivelata decisiva", riporta il quotidiano che aggiunge: "Proprio una telefonata tra il tecnico portoghese e l’ormai ex esterno della Juventus ha sbloccato l’affare, indirizzando Kostic verso la sponda asiatica della capitale turca".