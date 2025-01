Juventus-Hancko: le ultime sulla trattativa

, questi gli obiettivi principali dellaper la difesa. La situazione di Tomori è cambiata dopo il cambio di allenatore mentre per Antonio Silva il Benfica continua a tenere il punto su alcune condizioni.Per quanto riguarda Hancko, un nome che interessa alla Juventus da diverso tempo, il club bianconero, riferisce Tuttosport, proverà ad accelerare la trattativa nella seconda metà di gennaio, dopo che il Feyenoord avrà esaurito il tour de force di 4 partite. Queste le tempistiche per capire se la Juve riuscirà ad arrivare all'ex Fiorentina che era un obiettivo per l'estate ma dopo i problemi di infortuni lo è diventato per l'immediato.