Come racconta Tuttosport, Nico Gonzalez poteva approdare allaben prima di oggi. Nel 2016, infatti, l'esterno argentino era stato bloccato da, che però all'ultimo non riuscì a concretizzare l'acquisto in sinergia con il Sassuolo facendo saltare tutto. Acqua passata, comunque, perché ora per vedere il classe 1998 in maglia bianconera manca solo l'ufficialità: questa mattina per lui è arrivato il momento delle visite mediche di rito, un iter che dovrebbe concludersi intorno alle 15.00; a seguire il passaggio in sede per la firma del contratto.