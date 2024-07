Szczesny, le opzioni sul futuro: la Juve pagherà una buonuscita?

Resta in bilico il futuro di Szczesny, che dovrà decidere quale sarà la prossima meta dopo la Juventus. Il club bianconero venerdì ha annunciato Michele Di Gregorio che sarà il nuovo portiere titolare.Per Szczesny al momento due opzioni; l’Arabia Saudita che offre 20 milioni all’anno per due campionati e dall’altra il Monza che potrebbe proporgli un triennale a circa 1,5 milioni di euro a stagione. In questo caso la Juventus invece di incassare 5 milioni dall’Al Nassr non prenderebbe soldi per il cartellino e dovrebbe pagare una buonuscita. Lo riporta Tuttosport.