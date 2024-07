Juventus, Locatelli vuole andarsene?

Anzi. Anche ieri, scrive Tuttosport, i rumors sono cresciuti. Come è noto il club francese ha preso per la panchina De Zerbi che ha visto crescere il centrocampista nei tre anni in cui lo ha allenato nel Sassuolo prima che la mezzala venisse venduta alla Juventus per la cifra non proprio modesta di 35 milioni di euro.Ma qual è la volontà di Locatelli? Secondo il quotidiano, il ragazzo è un vero tifoso bianconero per cui non accetterebbe di buon grado l’idea di lasciare Torino. Le dinamiche dei centrocampisti bianconeri con gli innesti di Douglas Luiz e Thurma dipenderanno in parte da cosa deciderà di fare Adrien Rabiot che scioglierà la riserva dopo l’Europeo