Stando a Tuttosport, il club nerazzurro presieduto dall'ex dirigente bianconerosta valutando la possibilità di dare vita a una seconda squadra sull'esempio della(oltre che del Milan Futuro e dell'Atalanta Under 23), anche se al momento il progetto potrebbe essere rinviato all'estate 2026."L'Inter ha dei problemi oggettivi da superare: andrebbe individuato uno stadio che ospiti la squadra e soprattutto andrebbe sistemata o trovata la struttura giusta per la quotidianità", spiega il quotidiano. "Ad Appiano Gentile o Interello, infatti, non c’è oggi lo spazio adatto per una seconda squadra. Ostacolo che si può superare, ma servono tempo e investimenti. L’Inter, però, dopo aver visto il Milan mettersi alla pari della Juventus, vuole raggiungere le storiche concorrenti, anche perché così non sarebbe più costretta a lasciar partire tutti i propri talenti".