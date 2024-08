Milan, Allegri al posto di Fonseca? Lo scenario

Ilsembrano già davanti ad un bivio anche se siamo solo alla terza partita di campionato. I rossoneri hanno ottenuto un solo punto tra Torino e Parma e giocheranno contro la Lazio per cercare la prima vittoria in campionato. Fonseca rischia già l'esonero in caso di ulteriore ko?Della situazione del Milan ne ha parlato Tuttosport: "Senza i tre punti, la sosta assumerebbe tratti drammatici, sportivamente parlando, e tornerebbero forti i rumors su possibili sostituti in panchina, su tuttiL'ex allenatore della Juventus è senza squadra dopo il triennio in bianconero concluso da pochi mesi.