Fiorentina-Juventus, Thiago Motta a Sky Sport: "C'è rabbia ma vogliamo fare una partita importante. Futuro? Sono sereno"

Fiorentina-Juventus, le parole di Thiago Motta a Sky Sport

Prima della partita tra Fiorentina e Juventus, l'allenatore bianconeroha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'ex Bologna ha commentato il momento e la lotta Champions League, oltre all'obiettivo per la gara di oggi.Di seguito le dichiarazioni di Thiago Motta."Sapevamo che sarebbe stata una lotta. Pensiamo a noi, giochiamo con una squadra forte e dobbiamo essere pronti a lottare e giocare a calcio dal primo minuto per fare una grande partita"."Non esiste cambio di sistema, l’importante è l’approccio dall’inizio alla fine. Tutte le scelte come sempre sono fatte per ottenere la migliore versione. Tutti stanno bene, oggi iniziano altri che per un po’ non hanno giocato per infortunio o scelta tecnica, ma sono convinto che oggi i ragazzi faranno una grande partita".

C’è voglia di fare una partita importante, come sempre quando si viene dalla sconfitta c’è la rabbia per non aver fatto ciò che volevamo. Oggi abbiamo una grande opportunità per dimostrare quanto valiamo"."Spero di trasmetterla, sono sereno perché capisco bene le dinamiche che ci sono nel calcio. Per noi allenatori è sempre stato normale essere in discussione, non lo sarà solo chi vince il campionato"."Una squadra coraggiosa e intelligente che capisca tutti i momenti della partita insieme. Avremo momenti difficili in ogni partita, lì dobbiamo compattarci, unirci e affrontare i momenti come una squadra".