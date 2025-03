Fiorentina-Juventus LIVE 2-0: Gosens-Mandragora in tre minuti

Getty Images

Uno dei match più attesi della 29ª giornata di Serie A è la sfida tra, in scena allo stadio Artemio Franchi. I bianconeri affrontano un appuntamento cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Con la corsa al quarto posto sempre più serrata, la Juventus non può permettersi passi falsi. Inoltre, il futuro di resta un tema caldo: il tecnico è sotto osservazione da settimane e una sconfitta pesante potrebbe complicare ulteriormente la sua posizione, alimentando le voci su un possibile esonero prima della fine della stagione.

Fiorentina-Juve, LIVE: la diretta

Fiorentina-Juve, le formazioni ufficiali





FIORENTINA (3-5-2)

De Gea;

Pongracic,

Marì,

Ranieri;

Dodò,

Fagioli,

Cataldi,

Madragora,

Gosens;

Gudmundsson,

Kean.



JUVENTUS (4-2-3-1)

Di Gregorio

Weah

Kalulu

Kelly

Veiga

Thuram

Locatelli

McKennie

Koopmeiners

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Fiorentina-Juve, dove vederla

Partita: Fiorentina-Juventus

Data: 16 marzo 2025

Orario: 18.00

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Laarriva a questo appuntamento con il morale alto dopo aver conquistato il passaggio del turno in Europa League, ma con qualche incertezza in campionato. Nell’ultima giornata, i viola hanno subito una sconfitta per 1-2 contro il Napoli, dimostrando ancora qualche fragilità. Il percorso di Raffaelesulla panchina toscana è stato finora caratterizzato da alti e bassi, con critiche e dubbi sul suo operato. Tuttavia, una vittoria contro la Juventus, acerrima rivale della tifoseria gigliata, potrebbe rappresentare una svolta e rafforzare la fiducia nei confronti del tecnico, rendendolo definitivamente il punto di riferimento per il progetto viola.