Ripani-Juventus: pronto il rinnovo per il talento bianconero

Lasi concentra sui rinnovi di contratto; non solo quelli che riguardano la prima squadra ma anche di chi è attualmente in primavera. E il club bianconero vuole blindare il nuovo Verratti, come lo definisce Tuttosport. Ovverocentrocampista classe 2005.Ripani è uno dei giocatori centrali della Juve Primavera ma nei prossimi mesi potrebbe fare il salto e passare in Next Gen, dove ritroverebbe Paolo Montero, che aveva puntato molto sul centrocampista. Entro fine mese la Juventus vuole rinnovare il suo contratto prolungando fino al 2027, con opzione 2028, si legge su Ts.