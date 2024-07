Juventus, le ultime su Koopmeiners

Tanto ancora da fare per la Juventus sul mercato sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda i nuovi possibili acquisti, Giuntoli sta lavorando su più obiettivi. In difesa Todibo, a centrocampo Koopmeiners e in attacco Adeyemi. Ecco, secondo Tuttosporti, potrebbe cambiare la strategia della Juventus per quanto riguarda Koopmeiners.Questo scrive il quotidiano su Koopmeiners e l'intreccio con Adeyemi: "La strategia bianconera per Koopmeiners potrebbe cambiare, qualora la dirigenza dovesse decidere di investire sull’esterno offensivo le risorse per una cessione a titolo definitivo: a quel punto potrebbe lavorare per un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, anche per avvicinarsi di più alle alte richieste dell’Atalanta".