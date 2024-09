Yildiz da centravanti: l'idea

Chi non ha problemi di titolarità nella, sempre schierato nelle prime sei partite di stagione. Il talento turco è stato impiegato all'inizio come trequartista e poi da esterno sinistro. Una posizione che però non convince Tuttosport, "Yildiz pare un poco immalinconito là, largo sulla fascia dove si è alternato con Koopmeiners, uno spreco appunto".Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare Yildiz da falso centravanti. Questo si legge sul quotidiano: "In attesa del recupero di Milik, la cui assenza assume contorni sempre più misteriosi, il numero 10 potrebbe diventare il cuore del “piano b”, vale a dire il falso centravanti da far giocare al posto di Vlahovic al centro dell’attacco. Un ruolo “alla Zirkzee” per costruire un fraseggio e aprire spazi agli inserimenti. "