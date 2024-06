Arthur, futuro in Premier League? Le opzioni

Una delle situazioni che la Juventus dovrà risolvere è quella relativa ad Arthur; il brasiliano è rientrato ufficialmente nei ranghi bianconeri dopo la decisone della Fiorentina di non riscattarlo, ma non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta. Tradotto: occorre trovargli una nuova destinazione. Cristiano Giuntoli guarda, in particolare, alla ricca Premier League, dove opera un estimatore del mediano come Lopetegui.Il tecnico spagnolo, scrive Tuttosport, un anno fa di questi tempi l’avrebbe voluto al Wolverhampton e chissà che questa non possa essere la volta buona, visto che il West Ham, dove è approdato l’ex tecnico del Siviglia, sta cercando un centrocampista e si è mosso nei confronti della Juventus. Anche se la destinazione più probabile appare Liverpool, dato che l’interesse dell’Everton è concreto e i dirigenti inglesi seguono Arthur da tempo.