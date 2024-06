Scambio Chiesa-Di Lorenzo: i dettagli

Il Napoli non intende mollare la presa e liberare Giovanni Di Lorenzo a cuor leggero, che intantoI dirigenti del Napoli dall'altra parte strizzano l’occhio a Federico Chiesa (nel mirino anche della Roma). Occhio quindi a un possibile scambio tra i due giocatori, che stasera saranno protagonisti e compagni di squadra contro l’Albania.La Juve, riferisce Tuttosport, vorrebbe un conguaglio di 20 milioni insieme al cartellino di Di Lorenzo per dare via il via libera alla partenza di Chiesa (valutato 40 milioni dal club bianconero) in direzione Castelvolturno. Lavori in corso. Senza fretta da parte di nessuno dei protagonisti, ma se ne riparlerà nel mese di luglio.