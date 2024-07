Arthur, quanto chiede la Juventus e dove può andare

Arthur si sta allenando con la Juventus da mercoledì scorso ma gli è stato già comunicato che non fa parte del progetto bianconero e di cercarsi quindi una nuova squadra dopo il prestito alla Fiorentina. Arrivano novità per il centrocampista brasiliano.Si scalda la pista che porta in Premier League per Arthur Melo. Il regista brasiliano è valutato 15 milioni dai bianconeri: ci pensano Everton (in primis), Newcastle e Wolverhampton. Il suo agente Federico Pastorello è al lavoro per trovare la soluzione giusta al più presto. Lo riporta Tuttosport.