Juventus, occhi su Mitaj

Alcuni osservatori della Juventus saranno presenti questa sera per Italia-Albania. Sulla lista di Cristiano Giuntoli non solo l'attaccante Broja ma anche l'esterno Mario Mitaj, con passaporto greco-albanese, che piace per la sua abilità nel giocare a tuta fascia con personalità nonostante abbia appena a 20 anni.Alcuni emissari bianconeri, come scrive Tuttosport, lo avevano già osservato al Tardini di Parma, in occasione dell'amichevole contro il Cile che l'Albania perse per 3-0, in cui Mitaj fu uno dei pochi a salvarsi, ricevendo i complimenti di Sylvinho, come già era accaduto nell'altra sconfitta in amichevole contro la Svezia. Un profilo interessante che la Lokomotiv Mosca valuta tra gli 8 e i 10 milioni di euro.