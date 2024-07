Juventus, spunta Pepé per l'attacco

C'è Sancho nei pensieri della Juventus per rinforzare l'attacco ma non solo lui. Giuntoli studia diversi profili. Uno di questi gioca nel Porto e si chiama Pepê, da non confondere con il più “anziano” difensore centrale.Il brasiliano è in possesso di passaporto italiano, tanto che ai tempi di Mancini ct si era parlato di un possibile interessamento della Nazionale azzurra. Alla Juventus piace perché può ricoprire più ruoli nel fronte offensivo: da esterno d’attacco, a destra come a sinistra, ma all’occorrenza anche da sottopunta, Pepê è versatile, ma molto caro, per questo finora la pista è rimasta fredda, scrive Tuttosport.