Juventus, De Sciglio verso l'addio: le soluzioni

Nonostante il contratto fino al 2025, riferisce Tuttosport, il terzino non rientra più nei piani del club. Neppure il cambio di allenatore ha mutato gli scenari: con Thiago Motta l’ex calciatore del Milan appare ai margini del progetto. E così in estate sarà addio.Niente risoluzione consensuale, bensì attraverso una cessione. La Juve, infatti, punta a incamerare un piccolo indennizzo dalla partenza di De Sciglio. Qualche sondaggio c’è già stato da parte di alcuni club stranieri. Riflessioni in corso, anche se a De Sciglio non dispiacerebbe proseguire in Serie A.