Juventus, i tempi di recupero per Milik

Milik oggi sarà a Torino e svolgerà gli esami strumentali al JMedical per certificare l’infortunio al menisco, emerso dopo la risonanza magnetica al quale si è sottoposto in Nazionale. Venerdì sera, nell’amichevole contro l’Ucraina, nel tentativo di contrastare Malinovskyi il bomber polacco ha subito una torsione innaturale del ginocchio sinistro, sentendo immediatamente un forte dolore. Subito si è temuto il peggio, poi la buona notizia: non ci sarebbe l’interessamento ai legamenti, già compromessi in passato visto che il bomber, fragile e sfortunato, si è rotto per due volte il crociato, prima quello sinistro, sempre con la sua Nazionale nel 2016, e poi quello destro nel 2019 nella gara del Napoli contro la Spal, scrive Tuttosport.Questa volta si tratterebbe di un infortunio di più lieve entità, anche se l’attaccante dovrà essere operato al ginocchio sinistro in artroscopia. per risolvere la problematica al menisco. Un infortunio che, si legge, lo costringerebbe a circa 4-6 settimane di stop. Non soltanto addio all’Europeo, ma anche alla prima parte di preparazione estiva con la nuova Juventus di Thiago Motta che si ritroverà il 10 luglio alla Continassa.