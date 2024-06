Tra gli esterni che la Juventus segue, è stato fatto il nome anche di Alexis Saelemaekers. Il belga, dopo aver trascorso la stagione al Bologna, tornerà al Milan visto che i rossoblù hanno deciso di non riscattarlo. Una decisione presa anche per il cambio di allenatore visto che a Bologna è andato via Thiago Motta ed è arrivato Vincenzo Italiano. Il Milan, come riferisce Tuttoport, ha fissato il prezzo per Saelemaekers, ovvero 12 milioni di euro. Questa la cifra che serve per chi vuole ingaggiarlo. Il nuovo tecnico del Milan, Fonseca, non lo considera nei suoi piani e quindi il belga è destinato a lasciare i rossoneri nuovamente, questa volta magari a titolo definitivo e non in prestito come successo l'estate scorsa.