Hermoso a zero: il punto su Napoli e Juventus

Mario Hermoso il 30 giugno si svincolerà dall’Atletico Madrid. Un colpo a zero per chi lo vuole. Come sempre accade in queste situazioni, però, costa l’ingaggio: almeno 5 milioni, visto che a Madrid nel prendeva 4.Un ingaggio che, riferisce Tuttosport è alto per il Napoli, ma è un colpo che a Conte piacerebbe, e non è basso neanche per la Juventus, che è concentrata a trovare un modo per regalare Calafiori a Thiago Motta. Se però dovesse partire Bremer (piace sempre allo United), l’ingaggio del brasiliano (5 milioni più bonus) sarebbe perfetto per accontentare Hermoso ed Hermoso sarebbe perfetto per sostituire l’ex granata.