Gli scontri prima del derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria hanno avuto pesanti conseguenze anche per i tifosi dellache, così come quelli rossoblù "incolpevoli", non potranno assistere al match di oggi allo stadio Ferraris. Un colpo duro, soprattutto per i tanti sostenitori della Vecchia Signora che avevano già programmato la trasferta. E non è finita qui. Come scrive Tuttosport, infatti, lasta facendo una corsa contro il tempo per arrivare a nuovi arresti in flagranza differita, che possono essere effettuati entro 48 ore dai fatti della sfida infrasettimanale.