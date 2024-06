Inter, può arrivare Dybala? La situazione

Paulo Dybala e le voci sull'Inter. Ci risiamo; dopo che l'argentino era stato vicino ai nerazzurri nell'estate del 2022, quella in cui ha lasciato la Juventus a parametro zero, adesso tornano i rumors sulla trattativa.da calcio. E, in tempi in cui l’Inter va alla ricerca di un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli che ha attualmente in rosa Simone Inzaghi (a proposito: domani nuovo incontro per il rinnovo dell’allenatore, tira aria - ma non è una notizia - di fumata bianca), risulta difficile non accostare il nome della Joya al club di cui, nel frattempo, Marotta è diventato presidente", scrive Tuttosport.L'eventuale arrivo di Dybala è legato alla partenza di Arnautovic (entrambi hanno un anno di contratto).Questo potrebbe essere un assist su cui fare leva: vero è che sul cartellino (per l’Italia) c’è una clausola da 20 milioni, ma è altrettanto vero che l’addio di Dybala darebbe un bello scossone al monte-ingaggi giallorosso.