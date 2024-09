Danilo tra campo e futuro: incide la clausola di rinnovo automatico?

Oltre al campo e agli aspetti tecnici, che in questo momento premiano altri giocatori rispetto a, c’è un’altra chiave di lettura, non legata al campo, come riferisce Tuttosport.Come riporta Tuttosport: "Danilo è in scadenza di contratto a giugno, però nel suo contratto c’è la possibilità di rinnovo automatico al raggiungimento di almeno la metà delle presenze stagionali: una clausola che permettere al difensore brasiliano di prolungare fino al 2026 un contratto da 4 milioni netti più bonus che lo fanno entrare nella top 20 dei giocatori più pagati della Serie A (anche se il brasiliano può ancora usufruire dei vantaggi fiscali del decreto crescita). Ma quando ci sarà bisogno di Danilo, è probabile che Thiago Motta non esiterà a gettarlo nella mischia. E poi a gennaio si vedrà... "