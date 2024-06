Cherubini e Giuntoli: il retroscena



Cherubini alla Juventus

L'addio trae laè avvenuto in modo assolutamente concordato, segnando la fine di un'importante fase di transizione per il club bianconero. Nel corso dell'ultimo anno, Federico Cherubini ha ricoperto un ruolo fondamentale come mediatore con la 'nuova società', facilitando l'integrazione e il passaggio delle consegne a Cristiano Giuntoli., recentemente nominato nuovo direttore sportivo, ha riconosciuto l'importanza dell'esperienza e delle competenze di, tanto da fare un tentativo per trattenere l'ex dirigente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli avrebbe voluto Cherubini come collaboratore allo sviluppo di nuovi progetti, un ruolo che avrebbe permesso di sfruttare al meglio la sua conoscenza della struttura e della cultura juventina.Nonostante l'offerta,ha deciso di mettere fine al suo capitolo con la. Questa scelta è motivata dalla volontà di affrontare nuove sfide professionali e di esplorare altre opportunità nel mondo del calcio. La decisione didi lasciare il club bianconero riflette un desiderio di rinnovamento e di crescita personale e professionale.Durante il suo mandato,ha lavorato con, contribuendo a mantenere lacompetitiva e a preparare il terreno per il futuro. La sua capacità di adattarsi ai cambiamenti e di gestire le transizioni in un contesto complesso e in continua evoluzione è stata cruciale per il club.L'uscita disegna la fine di un'era, ma allo stesso tempo apre la porta a nuove possibilità sia per lui che per la Juventus. Con Giuntoli al timone, il club è pronto ad affrontare le sfide future, mentre Cherubini guarda avanti, pronto a mettere la sua esperienza al servizio di nuove realtà calcistiche.