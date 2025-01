Il trofeo del Mondiale per club a Torino prima di Juventus-Empoli

Getty Images

In occasione del Mondiale per Club 2025, il trofeo della competizione sarà ospitato a Torino nei prossimi giorni. FIFA e DAZN hanno infatti organizzato un evento in collaborazione, che si dividerà in diversi momenti e giorni, a partire dallofino ad arrivare direttamente all'Allianz StadiumDi seguito il comunicato da Juventus.com'Antipasto domani, 1° febbraio, quando il Trophy Tour entrerà nel vivo con una serie di attività che coinvolgeranno i content creator Celine Dept e Luca Campolunghi, che realizzeranno contenuti esclusivi allo Juventus Creator Lab. In serata, l’Allianz Stadium organizzerà uno speciale momento di unveiling alla presenza di Maurizio Scanavino, CEO di Juventus, e Romy Gai, Chief Business officer della Fifa'.

'Domenica 2 febbraio, in occasione della partita tra Juventus ed Empoli (in programma alle 12:30 e trasmessa in esclusiva su DAZN), il Trofeo sarà esposto nell’atrio d’onore dell’Allianz Stadium per tutta la durata del pre-gara. I tifosi presenti potranno ammirarlo e immortalarlo, e saranno presenti Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, e Maurizio Scanavino. Durante il pre-partita, DAZN trasmetterà anche un collegamento con Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus'.