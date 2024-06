In una recente intervista al nuovo format di FootballCo, 1vs1,ha fatto alcune scelte interessanti confrontando grandi campioni del calcio. Tra Toldo e Barthez, Trezeguet ha scelto Barthez. Quando è stato chiesto di scegliere tra Maldini e Thuram, la sua preferenza è andata a Maldini. Tra Albertini e Deschamps, ha optato per Deschamps. Nel confronto tra Totti e Zidane, ha scelto Zidane. Infine, tra Del Piero e Henry, ha preferito Henry. Queste scelte riflettono naturalmente le sue preferenze personali e le sue esperienze passate sul campo. E sì, un po' di sorpresa, almeno per l'ultima scelta, ve la concediamo.