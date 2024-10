Le parole di Riccardoa Sportmediaset:"In otto partite di campionato stiamo vedendo una squadra che cresce e nel frattempo costruisce punti e gioco. Come arriva alla sfida con l'Inter? Con diversi giocatori da recuperare, contro un'Inter che ha fatto tre vittorie consecutive diverse tra loro e sarà una partita molto tosta e tutte e due arriveranno dalla Champions quindi secondo me non vedremo un super partitone però lo scontro diretto è quello che tante volte alimenta, fa crescere anche le convinzioni come successo all'Inter l'anno scorso quando vinse contro la Juve e poi volò mentre la Juventus crollò. Poi bisogna vedere quanti giocatori riescono a recuperare perché la situazione è numericamente corta".