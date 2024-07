Micheleè il nuovo portiere della Juventus, contratto fino al 2029. Riccardo Trevisani sul canale YouTube Cronache Clips, ha parlato del suo approdo in bianconero. Le sue parole:- "Di Gregorio è un eccellente portiere che sia a livello della maglia della Juventus lo deve dimostrare. Sicuramente è un upgrade nel possesso palla, però poi c’è c’è la porta, c’è la personalità, c’è l’abitudine a vestire maglie importanti e Szczesny lo ha fatto con l’Arsenal, con la Roma e con la Juventus. Di Gregorio ora ha giocato al Monza con tutto il rispetto pur uscendo dall’Inter, secondo me è un ottimo portiere che deve dimostrare di essere da Juventus, quindi è una stagione molto importante per lui".