Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio,ha riservato parole al miele all'esterno dell'Inter: "Se è nella top 3 d'Europa nel suo ruolo? Penso che le sue traiettorie siano le migliori d'Europa: forse Alexander-Arnold ha la capacità di muovere il pallone così. Anche Grimaldo ha quel piede lì, forse è più bravo a inserirsi e battere le punizioni: ma la continuità che sto vedendo in Dimarco è entusiasmante, sta giocando sempre bene e senza il ricambio. Infatti credo che domani non giocherà (in Champions contro l'Arsenal, ndr) ma giocherà Darmian a sinistra", il suo commento.