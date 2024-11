Riccardo Trevisani è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare le ultime dichiarazioni dirilasciate durante la sosta. Il serbo ha infatti sottolineato come, con la maglia della Serbia, è sgravato da compitivi difensivi che gli permettono di essere maggiormente lucido in fase di finalizzazione. Di seguito il commento di Trevisani:"Vlahovic si è lamentato che in Italia si difende troppo, che Thiago Motta gli dà troppi compiti difensivi, non oso immaginare quelli che aveva prima, ma il problema è: con Allegri arrivavano pochi palloni, con Motta ha tanti compiti difensivi, in Nazionale sta segnando poco, Ad un certo punto ci devi pensare da solo, non è che possono fare tutto gli altri e farti segnare a porta vuota. Io Vlahovic lo difenderò sempre, per me è un buonissimo giocatore, e sono convinto che finirà la stagione con 25-30 goal tra campionato, Champions e Coppa Italia, però la giustificazione perenne no. Io l'unica giustificazione che vedo nei suoi errori è la frenesia e l'ansia, non dai compiti difensivi,perché Vlahovic ha sbagliato dei goal anche al quinto minuto. Quindi non è una questione di stanchezza, ma di testa. Sono un suo fan ma non mi è piaciuta la sua dichiarazione, non ho apprezzato quello che ha detto perché suona come volersi togliere delle responsabilità e invece in qualche goal sbagliato di responsabilità ne ha".