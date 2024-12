Ai microfoni di Cronache di Spogliatoioha detto la sua sullavista domenica contro il Lecce e sulla prestazione a due volti di, autore del goal bianconero ma anche dell'errore nel finale che è costato il pareggio: "Cambiaso è un giocatore fortissimo, farà una grande carriera alla Juve e darà una mano anche alla Nazionale nei prossimi anni", il suo pensiero. "Contro il Lecce ha fatto un errore molto grave, ma è un calciatore forte. Non entro nel merito della partita, ma secondo me la Juve è una macchina in crescita".