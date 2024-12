Negli studi di Pressingha detto la sua suldi, reduce dalla vittoria per 1 a 0 contro il Torino, con un parallelismo con laallenata dallo stesso tecnico salentino: "Quelli del Napoli non sono quattro 1-0 uguali, oggi ha trovato un avversario in cui il portiere è stato il migliore in campo. Oggi ha meritato la vittoria e ha vinto bene. Conte a fare questo è un marziano: è arrivato alla Juventus nel 2011 al settimo posto, ha preso 47 goal e ha fatto 56 punti. Con il Napoli sta facendo la stessa cosa. Lui sa fare questo e lo sa fare alla grande".