Riccardo Trevisani, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto a 'Tutti convocati', programma in onda su Radio24, nel corso del quale ha parlato della Juventus e delle prospettive della formazione bianconera in questa seconda parte di stagione, dove la squadra di Thiago Motta è chiamata a dare una netta sterzata alla sua annata sportiva. Di seguito ecco le sue dichiarazioni:"La Juve per il quarto posto deve giocarsela col Milan, ma deve fare certamente di più, di diverso per invertire questo trend, sia il reparto giocatori che l'allenatore".