Riccardoè intervenuto come di consueto a SportMediaset. Le sue parole sulla Juventus:- "Sicuramente la Juventus reagisce ed è una delle poche cose buone. Dal punto di vista dei numeri non sta andando bene e nessuno poteva pensare che l'obiettivo fosse il sesto posto. Poi però bisogna fare una divisione dalla prima giornata alla decima e dalla decima ad oggi. Perché dalla decima ad oggi la Juventus ha perso praticamente un giocatore a partita e non riesce ad essere in campo bene se giocano 13 giocatori in tutte le partite"."Anche io non avrei messo fuori Thuram e Yildiz ma probabilmente avendo giocato tutte le ultime partite consecutive tutte in trasferta non erano in condizione di giocare un'altra volta per 70-80 minuti. Le cose non stanno andando bene e la Juventus non sta giocando bene ma guardiamo tutto, l'imbattibilità, delle assenze oggettive: prima era senza Vlahovic, dopo dieci minuti contro il Bologna si è fatto male Cambiaso, per tutta la stagione sarà senza Bremer eppure è riuscita a rimontare in una partita che per un'ora è stata orripilante. È stata fatta una rivoluzione di giocatori, di allenatore, per giocare in un'altra maniera e la Juventus lo sta facendo tra 1500 difficoltà".