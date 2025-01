A Fontana di Trevi, Riccardoparla così del momento della"Sono varie settimane che esiste un discorso dove ci sono degli errori. E la gente dice: basta dare la colpa ad Allegri! Ma chi l'ha nominato? Ci sono stati degli errori fatti. Ci sono delle analisi da fare. Savona e Mbangula magari saranno utili e arrivano da quest'anno di guano. Quando Yildiz può valere 100 milioni, è una cosa fattuale di adesso. La Juve sta facendo delle cose. Vlahovic non l'avrei mai tolto in supercoppa, ad esempio. Non mi aspetto che tolga Fagioli dal campo dopo Lipsia. Quando fa fuori Danilo dall'inizio, con una grandissima intuizione perché Danilo è stata una iattura dentro e fuori dal campo, la Juve non prende gol mai. Per un mese e mezzo non prende gol. Perde Bremer e le cose trasecolano. Danilo è stata una iattura dentro e fuori dal campo. Non ha fatto il capitano irreprensibile, non ha aiutato l'allenatore, dato che l'ha fatto fuori a inizio anno. Giusto o sbagliato che sia, il capitano deve aiutare anche se non è stato messo in campo. Le prime partite ha preso solo 1 gol. Con Bremer avrebbe fatto un altro campionato. Per me Thiago Motta è un grandissimo allenatore, poi non gli fate l'applauso dopo".