Le parole di Riccardoa Tutti Convocati:"Nel triennio precedente la Juve non ha mai lottato per lo scudetto, tranne i primi 4 mesi dell'anno scorso. Perché deve arrivare Motta dal nulla senza esperienza, con la squadra smantellata e cambiata negli uomini e nelle idee e deve vincere lo scudetto? Quando si fa una rivoluzione culturale ci vuole tempo, Motta e è alla prima esperienza in una big. Con tutti gli infortuni Motta ha fatto fin troppo bene. L'infortunio di Bremer ha tolto 7-8 punti. Il quadro non è straordinario, ma il paziente non è moribondo. Secondo me la Juve a gennaio andrà su uno o più difensori e poi un attaccante perché su Milik non ci sono buoni segnali".