Juventus, le parole di Trevisani a Pressing

Riccardodurante Pressing, la trasmissione su Mediaset, è tornato a parlare di quanto successo in Champions League elogiando laper la vittoria."Lipsia è una cosa che non succede più, sotto di un uomo nel calcio di oggi non vince nessuno, non pareggia nessuno, questi ribaltano la partita, mette un uomo per vincere, Conceicao invece che fare le barricate con Perin va dall'altra parte a fare il 3-2, è una partita leggendaria. Oltre alle zero sconfitte in campionati ci sono i sei punti in Champions League, la Juve è ad una vittoria dal qualificarsi ai playoff".