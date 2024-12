Le parole di Riccardoa Pressing:"Ci sono state cose che non mi sono piaciute, ma io darei tempo a Thiago Motta di lavorare. Perchè la Juve che batte City, Lipsia o che recupera due gol all’Inter in una situazione di emergenza è una Juve che fa passi in avanti. Sta crescendo ed inevitabilmente ci sono delle cadute, è normale e ci sarebbero state anche con una squadra al completo. La Juve ha quattro punti in meno rispetto a quanto mi aspettassi, poi i problemi ci sono e la squadra è incompleta, oltre ad alcune gestioni sbagliate. Non è tutto da buttare".