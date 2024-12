Quali differenze traNe ha parlato a Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani: "Se il Milan arriva sesto Fonseca sicuramente salta, se la Juventus arriva sesta Giuntoli ha la forza per tenere Thiago Motta, questa è già una grande differenza. Poi, per me uno è un allenatore bravo e l'altro molto meno, uno è interessante aspettarlo, l'altro non credo sia utile perché so che non mi darà nulla, credo che il Milan stia perdendo tempo"."Ho visto Thiago partite malissimo con lo Spezia e salvarlo, l'ho visto partite piano con il Bologna e andare in Champions League, di Thiago per varie ragioni mi fido".