Trevisani a Cronache: "Per il Milan la soluzione migliore è Allegri"

Ilè in difficoltà dopo le ultime due sconfitte tra campionato e Champions e si è tornato a parlare di un possibile esonero di Fonseca. Chi per sostituirlo? PerEcco cosa ha detto il giornalista sull'ex Juventus e perché lo vede bene in rossonero."La soluzione migliore per questa squadra è Massimiliano Allegri. E' una squadra che ha bisogno di qualcuno che lavori sulla difesa perché l'attacco fa goal comunque, in qualche modo. Va sistemato dietro e se c'ha un pregio Allegri è che dietro in qualche modo ti sistema, anche in una squadra in cui non ci sono Chiellini, Bonucci e Barzagli. Ha bisogno di una squadra che sappia fare goal a prescindere dagli schemi che non gli dà.Credo sia una soluzione, poi se devo dargli dei giovani, un gioco, non prendo Allegri".