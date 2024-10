Ronaldo-Juventus, le parole di Trevisani a Cronache

A Cronache di Spogliatoio,parla anche di Cristiano Ronaldo e della Juventus: "Alla fine la Juve l'ha mandato via, con grande serenità", il commento a proposito dell'addio del portoghese che ha lasciato il club bianconero nell'estate del 2021, quando tornò sulla panchina Massimiliano Allegri dopo la stagione di Andrea Pirlo."La Juve si è resa conto che era troppo per quello che dava e l'ha mandato via. La Juve ha 130 anni di storia, c'era prima e ci sarà dopo Ronaldo, neanche un grande giocatore come Ronaldo può scalfire la storia della Juventus".