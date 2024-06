La dirigenza della Juventus è al lavoro su più fronti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra rinnovi, cessioni e nuovi obiettivi di mercato, ecco un riepilogo della situazione attuale.Laattende la risposta dialla proposta di rinnovo triennale da, la stessa cifra che guadagna attualmente. Il club è moderatamente ottimista, ma c’è sempre il rischio che qualche ricco club di Premier League possa inserirsi con un’offerta più allettante. La permanenza del centrocampista francese è considerata cruciale per mantenere stabilità e qualità nel centrocampo bianconero.