DaAlle ore 16:15 la Juventus Next Gen sarà impegnata in trasferta a Trapani nella sfida valida per la 5ª giornata del Girone C di Serie C. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.TRAPANI-JUVENTUS NEXT GEN, LE FORMAZIONI UFFICIALITrapani: In aggiornamentoJuventus Next Gen: Daffara, Citi, Scaglia F, Perotti, Comenencia, Macca, Peeters, Puczka, Guerra, Afena-Gyan, Semedo. A disposizione: Scaglia S., Cat Berro, Mulazzi, Anghelè, Savio, Amaradio, Ledonne, Da Graca, Palumbo, Gil Puche, Owusu, Turco, Faticanti, Papadopoulos. Allenatore: Paolo Montero.