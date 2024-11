ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport offrendo il suo punto di vista sulla corsa Scudetto. L'ex capitano della Roma si è detto sorpreso di vedere così tante squadre racchiuse in pochi punti, prima di esprimere un giudizio su chi sono le favorite per la vittoria finale."Non pensavo che ci fosse tutta questa confusione nelle prime posizioni, è bello perché ci sono tante squadre che puntano a vincere. Spero possa durare fino alla fine. Atalanta da scudetto? E' una delle squadre più in forma, ma penso che Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più".