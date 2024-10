Nessuno scherzo:, a 48 anni, sta seriamente considerando di tornare a giocare in Serie A. Quella che inizialmente sembrava una battuta, rilasciata durante un evento Bettson, è in realtà diventata una possibilità concreta. Attualmente a Miami con Noemi Bocchi e alcuni ex compagni per una tappa dell'EA World Legends Padel Tour, Totti ha chiarito la sua posizione: "Se mi vedrete prima in campo per le finali del World Legends Padel Tour o prima in campo in Serie A? Che domanda difficile... Diciamo che ho tempo per le finali del Padel, che si svolgeranno a fine novembre a Dubai. Ci vogliono almeno due mesi di allenamento, quindi i tempi sono quelli."Quando un giornalista gli chiede se quindi non fosse uno scherzo, Totti risponde seriamente: "No, non è uno scherzo. L’ho presa un po’ seriamente, quindi vediamo. Ci sono una o due squadre interessate. Dobbiamo vedere come reagisce il mio fisico, la testa già conosce la risposta. Chissà cosa ci riserverà il prossimo anno." Negli ultimi giorni, alcune voci hanno accostato il Como all’ex capitano della Roma. Totti ha infatti rivelato: "Ci sono state squadre di Serie A che mi hanno chiamato. Ammetto che mi hanno fatto venire un po' di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono giocatori che hanno continuato a giocare anche dopo tanti anni dalla fine della carriera."