Nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport,ha parlato anche del motivo per il quale, a suo parere, "bandiere" come lui per la Roma,per la Juventus e Paolo Maldini per il Milan sono ora fuori dal mondo del calcio, almeno per quanto riguarda il possibile impegno all'interno di un club: "Perché diventi ingombrante, un nome importante offusca tutto il resto", il suo pensiero. "Però se sei una persona competente e pure importante succede questo. Se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri".