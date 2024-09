Francesco Totti ha rilasciato un' intervista esclusiva ai microfoni di 'Sky', nel corso della quale ha avuto modo di parlare anche di Juventus: "Perché gente come me, Del Piero o Maldini sono fuori dal calcio? Perché diventi ingombrante, un nome importante offusca tutto il resto. Però se sei una persona competente e pure importante succede questo. Se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri. Il mercato? Si sono rinforzate diverse squadre, soprattutto le più blasonate. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare il mercato più importante".