Ore di preoccupazione nel mondo del calcio per le condizioni di. L'eroe di Italia '90 infatti è ricoverato in ospedale e la famiglia ha voluto fare chiarezza viste le tanti voci che si rincorrono sulle condizioni di salute dell'ex attaccante della nazionale italiana."Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò", la nota della famiglia sui social.