Le parole di Filippoa Supernova, podcast di Alessandro“Il calciatore più veloce sarà sempre più lento di un centometrista. Quando era arrivato Ronaldo alla Juve, a un certo punto non ne potevo più.Ero contentissimo da tifoso ma qualsiasi intervista facessi mi chiedevano “ma Ronaldo lo sfideresti sui 60 metri?” racconta Filippo Tortu. "E chi vincerebbe quindi?” chiede Cattelan “Vabbè … ma non esiste calciatore che possa gareggiare contro una centometrista di alto livello - risponde il centometrista che poi aggiunge - Le più forti fanno tempi come 10.70 10.60 e non c’è un calciatore che faccia quel tempo lì ma perché non è il loro sport, perché l’allenamento è diverso, è tutto diverso".